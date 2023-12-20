نشر الأربعاء ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2023

شاهد.. كيف تستعرض إيران قوتها العسكرية رداً على الحرب في غزة؟

من هم الحوثيون وما الهدف من التحالف البحري الدولي؟ مراسلة CNN تشرح الأمر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني علي رضا تنغسيري، "التعبئة البحرية المحيطية"، وسط توترات في المنطقة مرتبطة بهجمات قوات الحوثي في اليمن - المدعومة من إيران - التي دفعت شركات شحن كبرى إلى تعليق رحلاتها المارة عبر البحر الأحمر.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية عن تنغسيري قوله الأربعاء، إنه "تم تنظيم التعبئة البحرية المحيطية والتي بإمكانها الإبحار حتى شرق إفريقيا".

وقال تنغسيري، في تصريحات في مدينة بوشهر جنوب إيران: "يجب أن تكون لدينا رؤية بعيدة للبحر، وهي نفس نظرة المرشد الأعلى للثورة".

وأشار تنغسيري إلى أنه "حدث تحول وثورة في قدرة الردع البحرية للحرس الثوري الإيراني مع تصميم السفن الجديدة ذات المدى الطويل لإطلاق الصواريخ والمجهزة بالذكاء الاصطناعي"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأضاف قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني أنه "تم تجهيز بعض الوحدات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني بهذه السفن، وقريبا سيتم تزويد جميع الوحدات القتالية بهذه السفن".

وتابع: "یتم رصد ومراقبة جميع تحركات العدو في الخليج... على مدار 24 ساعة يوميًا من خلال الأنظمة الأرضية والجوية والسطحية وتحت السطحية".

تتزامن تصريحات تنغسيري مع تصاعد التوترات البحرية في المنطقة. وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الثلاثاء، عن إطلاق عملية أمنية بحرية متعددة الجنسيات، اسمها "حارس الازدهار"، بعد تهديدات الحوثيين باستهداف السفن المرتبطة بإسرائيل حال عدم دخول الغذاء والدواء إلى قطاع غزة، حسب تصريحات لمسؤولي الجماعة.