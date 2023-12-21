(CNN)-- حذر مدير وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الخميس، من "المزيج السام من المرض والجوع ونقص النظافة والصرف الصحي" الذي يواجهه الناس في غزة، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في الحرب التي تخوضها إسرائيل مع حماس.

وقال غيبريسوس في منشور على منصة أكس (تويتر سابقا)، إن "الجوع يضعف دفاعات الجسم ويفتح الباب أمام المرض"، مضيفا أن "غزة تشهد بالفعل معدلات مرتفعة لتفشي الأمراض المعدية. وحالات الإسهال بين الأطفال دون سن الخامسة تضاعفت 25 مرة عما كانت عليه قبل النزاع.. مثل هذه الأمراض يمكن أن تكون مميتة للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، وخاصة في ظل غياب الخدمات الصحية العاملة. نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار الآن".

من جهته حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الخميس، من أن القتال العنيف يعيق الجهود المبذولة لمساعدة الناس في غزة، ودعا إلى "إعادة خلق الظروف التي تسمح بعمليات إنسانية واسعة النطاق على الفور".

وكان برنامج الغذاء العالمي قد قال، الأربعاء إن نصف سكان غزة يتضورون جوعا وأن السكان غالبا ما يقضون أياما كاملة دون تناول الطعام، في حين حذرت منظمة اليونيسيف، الثلاثاء من أن الأطفال والأسر "ليسوا آمنين في المستشفيات" في غزة، حيث يتأرجح نظام الرعاية الصحية الأوسع في القطاع على حافة الانهيار.