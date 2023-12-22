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الإعلان عن وفاة رهينة إسرائيلي -أمريكي الجنسية واحتجاز جثمانه في غزة..ما مصير زوجته؟

الشرق الأوسط
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القدس (CNN)-- قال منتدى عائلات المفقودين في بيان صدر، الجمعة، إن غادي حجاي البالغ من العمر 73 عاما، وهو رهينة إسرائيلي- أمريكي الجنسية، اختطفته حماس من كيبوتس نير عوز في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تُوفي أثناء احتجازه في غزة.

وأضاف المنتدى أن جثمانه لا يزال محتجزا في غزة.

وقال البيان: "كان غادي رجلا مليئا بروح الدعابة ويعرف كيف يجعل من حوله يضحكون. موسيقار في القلب، عازف فلوت موهوب، عزف في أوركسترا الجيش الإسرائيلي وشارك في الموسيقى طوال حياته".

وأضاف البيان أن حجاي كان في نزهة، صباح يوم 7 أكتوبر مع زوجته جودي، عندما تم إطلاق النار عليه وإصابته "بإصابة خطيرة".

ولا تزال زوجته أسيرة لدى حركة حماس.

وأكد البيان: "إننا نشاطر عائلة حجاي حزنها العميق".

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