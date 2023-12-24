نشر السبت ، 23 ديسمبر / كانون الأول 2023

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(CNN)-- قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هغاري، في مؤتمر صحفي السبت، إن القوات الإسرائيلية وسعت عمليتها البرية في جنوب وشمال قطاع غزة، وشاركت في معارك ضارية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف هغاري أن القوات البرية دمرت واستولت على أسلحة وبنية تحتية تحت الأرض من حماس، بما في ذلك آلاف العبوات الناسفة والصواريخ المضادة للدبابات والصواريخ.

وقال هغاري إن الجيش الإسرائيلي يعتمد في عملياته جزئيًا على المعلومات التي تم الحصول عليها من خلال اعتقال واستجواب العديد من "إرهابيي" حماس.

وأكد أن إعادة بقية الرهائن المحتجزين في غزة تظل هدفًا رئيسيًا للهجوم البري.

وقال هغاري للصحفيين: "إننا نبذل كل ما في وسعنا بتصميم كبير لإعادة الرهائن".

وأشار العديد من كبار المسؤولين الإسرائيليين إلى أن الجيش الإسرائيلي سيوسع عملياته على الأرض في غزة، ودعت إسرائيل السكان في المناطق الجديدة في القطاع إلى الإخلاء.

وانتقد مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة الرئيسية في غزة (الأونروا) دعوة الجيش الإسرائيلي، قائلا إن عشرات الآلاف من السكان في وسط وجنوب غزة – والعديد منهم نزحوا بالفعل – وأنهم "ليس لديهم مكان يذهبون إليه".