السعودية.. بدء سريان توطين مهن المبيعات والمشتريات وإدارة المشاريع

ماذا تفعل إذا اكتشفت أن راتب زميلك بنفس الوظيفة أعلى من راتبك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت السلطات السعودية، الأحد، بدء سريان توطين مهن المبيعات والمشتريات وإدارة المشاريع في المملكة ودخولها حيّز التنفيذ بعد انتهاء فترة السماح المحددة مسبقا.

جاء ذلك في بيان لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، نقلته وكالة الأنباء الرسمية، لافتة إلى أن ذلك يأتي "استمرارًا لجهود الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل محفزة ومنتجة ومستقرة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية".

وأوضحت الوزارة أن "توطين مهن المبيعات بنسبة %15، ومن أبرز المهن: (مدير مبيعات، مدير مبيعات تجزئة، أخصائي مبيعات، مدير مبيعات جملة، أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات، مندوب مبيعات) والتوطين يشمل مهن المشتريات بنسبة 50%، ومن أبرزها: (مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، أخصائي مناقصات، أخصائي مشتريات)، كما يشمل توطين مهن إدارة المشاريع بالمرحلة الأولى بنسبة 35%، ومن أبرز المهن: (مدير إدارة مشاريع، أخصائي إدارة مشاريع، مدير مشاريع، اخصائي مكتب إدارة المشاريع، مدير مشروع الاتصالات، مدير مشروع لخدمات الأعمال)".

وأكدت الوزارة في بيانها أنها "ستقدم حزمة من المحفزات والدعم لمساندة منشآت القطاع الخاص ومساعدتها في توظيف السعوديين، وتشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم التدريب والتأهيل، وعملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، إضافة إلى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)".