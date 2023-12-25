نشر الأحد ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2023

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش الأردني إجرائه عملية إنزال جوي لمساعدات ومواد غذائية للمحاصرين داخل كنيسة القديس برفيريوس، في شمالي قطاع غزة، وذلك عشية عيد الميلاد.

وقال مصدر عسكري في بيان للجيش الأردني، إن "طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي قامت بإنزال مساعدات إنسانية ومواد غذائية، لإغاثة المحاصرين بداخل الكنيسة التي تعدّ إحدى أقدم الكنائس على مستوى العالم".

وأشار المصدر إلى أنه "يقدر عدد المحاصرين بالكنيسة نحو 800 مواطن غزي من الرعايا المسيحيين الموجودين داخل القطاع، ويعانون من شح في الطعام ونقص حاد في مستلزمات الحياة الأساسية وسط أوضاع إنسانية صعبة".

وأضاف المصدر أنه "تم إنزال صناديق المساعدات بواسطة مظلات على الكنيسة التي تعد ملاذاً آمنًا للمسيحيين ولأطفالهم مع استمرار محاصرتها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وقال بيان الجيش الأردني إن "هذا الإنزال الجوي الأردني السابع (يأتي) كرسالة تضامنية مع إخواننا المسيحيين بالقطاع في ظل الحرب الإسرائيلية المستعرة، والتي ألقت بظلالها على أجواء أعياد الميلاد".