استمع إلى ما تقوله عائلات في غزة فقدت كل شيء وسط تصاعد عمليات إسرائيل في القطاع

(CNN) -- قال مسؤول إسرائيلي كبير، لشبكة CNN، إنه "على الرغم من وجود خلافات" بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن الحرب في غزة، فإن كلا البلدين "يريدان رؤية نهاية لحركة حماس".

وأضاف مارك ريجيف، أحد كبار مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "يمكن أن نجري مناقشات مختلفة حول هذه القضية التكتيكية أو تلك".

وتابع: "نحن نستمع بانتباه شديد إلى كل ما تقوله واشنطن، وأعتقد أنهم يستمعون باهتمام شديد إلى كل ما نقوله لهم لكن في نهاية المطاف، نحن على نفس الجانب من هذا، نريد أن نرى حماس مدمرة".

من المتوقع أن يجتمع رون ديرمر، الذي يعتبر أحد أقرب المقربين لنتنياهو، مع مسؤولين من البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، لمناقشة المرحلة التالية من الحرب في غزة، حسبما ذكرت شبكة CNN.

وتأتي هذه الاجتماعات في الوقت الذي تتطلع فيه الولايات المتحدة إلى ابتعاد إسرائيل عن الحرب التي تشنها منذ ما يقرب من 3 أشهر في غزة.

وقال ريجيف إنها "مسألة وقت فقط قبل أن تنتصر إسرائيل في شمال غزة"، وذلك لأن "إعادة الإعمار في القطاع لا يمكن أن تتم حتى يتم القضاء على حماس".