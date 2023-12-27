مصدر يكشف لـCNN ما بحثه وزير إسرائيلي مع مسؤولين أمريكيين بشأن غزة

استمع إلى ما تقوله عائلات في غزة فقدت كل شيء وسط تصاعد عمليات إسرائيل في القطاع

(CNN) -- اختتم، الثلاثاء، اجتماع استمر ساعات بين كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية وأحد المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول المرحلة التالية من الصراع بين إسرائيل وحركة "حماس".

وكان رون ديرمر، عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي وسفير إسرائيل السابق لدى الولايات المتحدة، وصل إلى البيت الأبيض، بعد ظهر الثلاثاء، وغادره بعد أكثر من 4 ساعات، والتقى بوزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

وحسبما قال مسؤول في البيت الأبيض، لشبكة CNN، ناقش المسؤولون خلال الاجتماع الانتقال إلى مرحلة مختلفة من الحرب لـ"تحقيق أقصى قدر من التركيز على أهداف لحماس ذات القيمة العالية والخطوات اللازمة لتحسين الوضع الإنساني وتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين في غزة، وكذلك تأمين إطلاق سراح الرهائن المتبقين، والتخطيط لغزة ما بعد الصراع".

ويأتي الاجتماع في الوقت الذي يتطلع فيه البيت الأبيض إلى ابتعاد إسرائيل عن الحرب التي تشنها منذ ما يقرب من 3 أشهر في غزة.

وقال البيت الأبيض، للصحفيين، الأسبوع الماضي، إن إسرائيل أكدت للولايات المتحدة أنها "ستنتقل إلى عمليات أقل كثافة"، على الرغم من أن الإدارة الأمريكية لم تضع جدولا زمنيا محددا لهذه العملية.