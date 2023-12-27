استمع إلى ما تقوله عائلات في غزة فقدت كل شيء وسط تصاعد عمليات إسرائيل في القطاع

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت شرطة إمارة الشارقة، الثلاثاء، منعها لكافة الاحتفالات وعروض الألعاب النارية ليلة رأس السنة (ليلة الأحد إلى الاثنين) وذلك تضامنا مع الأوضاع التي تشهدها غزة.

جاء ذلك في بيان نشرته شرطة الشارقة على صفحتها بفيسبوك، ورد فيه: "أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة عن منعها لكافة احتفالات وعروض الألعاب النارية في ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2024، وذلك في تعبير صادق يعبر عن التضامن والتعاون الإنساني مع الأشقاء في قطاع غزة.."

وتابعت الشرطة في بيانها: "تناشد شرطة الشارقة الجميع من مؤسسات وأفراد بالتعاون معها والالتزام، منوهة إلى أنها سوف تتخذ كافة الاجراءات القانونية حيال من يخالف التعليمات، وتؤكد أن التضامن الإنساني ثقافة وفكر مترسخ تنتهجه إمارة الشارقة".

ويأتي هذا الإعلان مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة بعد الهجوم الذي نفذته حركة حماس داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في حين بلغ عدد من قتل بالقطاع أكثر من 20 ألف شخص بحسب وزارة الصحة التي تسيطر عليها حماس في غزة.