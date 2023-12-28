نشر الخميس ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2023

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(CNN) -- قال قصر الإليزيه، الأربعاء، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعرب خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن "قلقه العميق" إزاء "الخسائر الفادحة في صفوف المدنيين في غزة".

وأضاف الإليزيه، في بيان، أن ماكرون أبلغ نتنياهو "بضرورة حماية إسرائيل للمدنيين، والحاجة الملحة لتقديم المساعدات اللازمة لشعب غزة".

وتابع أن الرئيس الفرنسي شدد أيضا على "ضرورة العمل من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بمساعدة جميع الشركاء الإقليميين والدوليين".

وقال ماكرون إن فرنسا ستعمل مع الأردن "في الأيام المقبلة" لتنفيذ عمليات إنسانية في غزة، بحسب البيان.

وذكر قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي قال لنتنياهو إن إطلاق سراح جميع الرهائن في القطاع، بما في ذلك 3 مواطنين فرنسيين، "يمثل أولوية بالنسبة لفرنسا".

وشدد ماكرون على "أهمية اتخاذ إسرائيل كافة الخطوات اللازمة لوضع حد للعنف الذي يرتكبه بعض المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين، وكذلك لأي مشاريع استيطانية جديدة في الضفة الغربية، والتي تهدد حل الدولتين".

كما وصف البيان الفرنسي حل الدولتين بأنه "الحل الوحيد القابل للتطبيق لضمان أمن إسرائيل على المدى الطويل وتلبية التطلعات المشروعة للفلسطينيين".

وأكد ماكرون مجددا "التزام فرنسا بأمن إسرائيل، وذكر الخطوات المتخذة في إطار الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على حماس، فضلا عن التدابير المتخذة مع الشركاء الدوليين ضد الجماعات الإرهابية التي تهدد السلام والاستقرار في المنطقة".

وفي المقابل، قالت الحكومة الإسرائيلية، في بيان، إن نتنياهو أطلع ماكرون على "جهود إسرائيل للإفراج عن الرهائن، وطلب منه مواصلة العمل من أجل إطلاق سراحهم".

وشكر نتنياهو ماكرون على "دور فرنسا النشط في حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر، فضلا عن استعداد فرنسا للمساهمة في استعادة الأمن على طول حدود إسرائيل مع لبنان".

كما أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "شعب وحكومة إسرائيل مصممان على العمل بكل السبل لإعادة الإسرائيليين في المجتمعات الجنوبية بالقرب من غزة والمجتمعات الشمالية بالقرب من الحدود اللبنانية إلى منازلهم".