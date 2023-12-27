قائد الجيش الإسرائيلي: الحرب في غزة ستستمر "لأشهر عديدة أخرى"

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(CNN)-- قال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، الثلاثاء، إن الحرب ضد حماس في غزة ستستمر "لعدة أشهر أخرى"، مرددا بذلك تصريحات مماثلة صدرت مؤخرا عن قادة إسرائيليين آخرين.

وأوضح هاليفي في مؤتمر صحفي أنه وبما أن الحرب تدور في "منطقة معقدة"، فإنها "ستستمر لعدة أشهر أخرى، وسنعمل بطرق مختلفة - بحيث يتم الحفاظ على الإنجاز بمرور الوقت"، وفقًا لترجمة الجيش الإسرائيلي لتعليقاته.

وتابع: "لا توجد حلول سحرية أو طرق مختصرة في التفكيك الأساسي لمنظمة إرهابية، باستثناء القتال المستمر والحازم، ونحن عازمون للغاية.. سنصل أيضًا إلى قيادة حماس، سواء استغرق الأمر أسبوعًا أو أشهرًا".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يقترب من هدفه المتمثل في "تفكيك" حماس في شمال غزة، لافتا إلى أنه "في الوقت الحالي، نركز جهودنا في جنوب قطاع غزة – خان يونس والمخيمات المركزية وغيرها. سنواصل الحفاظ على إنجازاتنا وتكثيفها في شمال غزة".

وتأتي تصريحات هاليفي بعد أن حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، من معركة طويلة قادمة وأن إسرائيل في "حرب متعددة الجبهات"، حيث تتعرض البلاد للهجوم من اتجاهات متعددة.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد قال، الاثنين، إن الحرب لم تنته بعد، بعد أن زار غزة للمرة الثانية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول.