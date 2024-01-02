كل واحدة منها تزن طنًا.. تحقيق لـCNN يكشف آثار القنابل التي تستخدمها إسرائيل في غزة

مع توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية.. ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في غزة

وسط مخاوف من انتشار الأمراض.. مسؤول في اليونيسف: "غزة هي كارثة صحية عامة في طور التكوين"

يبحثون عن طعام في غزة بيأس.. شاهد عشرات الأشخاص يعتلون شاحنتي مساعدات إغاثة

(CNN)-- قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن إسرائيل ستمثل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي "لتبديد فرية الدم السخيفة التي قامت بها جنوب أفريقيا"، في إشارة إلى دعوى جنوب أفريقيا بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة خلال حربها ضد حركة حماس.

وأضاف المتحدث ايلون ليفي: "ليس لدينا أدنى شك في أنه بعد أن تقدم الدولة اليهودية مرتكبي المذبحة الأكثر دموية ضد اليهود منذ المحرقة إلى العدالة، فإن التاريخ سيحكم على جنوب أفريقيا لتحريضها ورثة النازيين المعاصرين. نحن نؤكد لزعماء جنوب أفريقيا أن التاريخ سيحكم عليكم".

قبل جلسة الحكومة، الأحد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "أود أن أقول كلمة بشأن الاتهام الكاذب الذي وجهته جنوب أفريقيا لإسرائيل بأنها "ترتكب إبادة جماعية". لا، جنوب أفريقيا، لسنا نحن من جاء لارتكاب الإبادة الجماعية، بل حماس".

وذكر نتنياهو: "سيقتلوننا جميعًا إذا استطاعوا"، مضيفًا أن الجيش الإسرائيلي يتصرف "بالطريقة الأكثر أخلاقية" و"يفعل كل شيء لتجنب إيذاء المدنيين".

وقالت محكمة العدل الدولية إن جنوب أفريقيا قدمت طلبًا إليها، الجمعة. وفي طلبها، تتهم جنوب أفريقيا إسرائيل بأنها "تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية"، وأن "الأفعال... التي تقوم بها إسرائيل... تتسم بطابع الإبادة الجماعية، لأنها ترتكب بقصد محدد مطلوب... لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من المجموعة الوطنية والعنصرية والإثنية الفلسطينية الأوسع".

جنوب أفريقيا وإسرائيل طرفان في اتفاقية الإبادة الجماعية، وفقا لمحكمة العدل الدولية، المعروفة أيضًا باسم المحكمة العالمية، وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة.