نشر الخميس ، 11 يناير / كانون الثاني 2024

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القدس (CNN)-- انتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، جنوب إفريقيا بسبب ما وصفته بـ"الدعم القانوني لحركة حماس"، ردا على الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

جاء ذلك بحسب ما جاء في بيان نُشر على موقع المتحدث الرسمي باسم الوزارة، ليئور حيات، الخميس.

وقال حيات: "شهدنا اليوم أحد أعظم عروض النفاق في التاريخ وسلسلة من الادعاءات الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة"، متهما جنوب إفريقيا بعرض "الواقع في غزة بطريقة مشوهة"، حسب قوله.

وتابع حيات متهما جنوب إفريقيا بالسماح لـ"حماس بالعودة وارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم الجنسية التي ارتكبتها في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".

كما جادل المتحدث بأن المحامين الذين يمثلون جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية يتجاهلون "حقيقة أن حماس تستخدم السكان المدنيين في غزة كدروع بشرية، وتمارس نشاطها من المستشفيات والمدارس وملاجئ الأمم المتحدة والمساجد والكنائس بغرض تعريض حياة سكان قطاع غزة".

وشدد المتحدث على التزام إسرائيل بحماية مواطنيها وفقا للقانون الدولي، والتمييز بين إرهابيي حماس والسكان المدنيين.

وأكد المتحدث مجددا تصميم إسرائيل على إطلاق سراح جميع الرهائن والقضاء على حماس.



