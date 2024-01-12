"عندما ننتهي من المقابلة سيُقتل طفل آخر".. صحفي إسرائيلي يتهم دولته بـ"تجاهل الواقع في غزة" ويحذر من التكلفة البشرية

إسرائيل تزعم أنها لا تستهدف مستشفيات غزة.. شاهد ما قاله جراح بريطاني ردًا على هذا الادعاء

(CNN)-- واصل الجيش الإسرائيلي عملياته في أنحاء مدينة غزة، الجمعة، بينما قال المتحدث باسم الدفاع المدني في القطاع الرائد محمود بصل إن المدفعية الإسرائيلية تستهدف مساكن المدنيين.

وأضاف بصل في تسجيل مصور، أن حي الصبرة في مدينة غزة تعرض لقصف شديد، وتم نقل "عدد من الإصابات" من المنطقة إلى المستشفيات.

وأوضح الرائد محمود بصل: "تتوجه فرق الدفاع المدني إلى هذه المناطق، منذ الصباح رغم الصعوبات التي تشهدها المنطقة، الاستهداف عنيف جدا وواسع النطاق".

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه لا يستهدف المدنيين عمدا.

وفي تحديث، صباح الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي إن عشرات المسلحين من بينهم بعض قادة حماس، قُتلوا في سلسلة عمليات في الجزء الأوسط والجنوبي من القطاع.

وفي الوقت نفسه، حدثت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، التي تجمع البيانات من بعض المؤسسات التي تديرها حركة حماس في غزة، حصيلة القتلى في الهجمات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقالت إن 23812 شخصا قتلوا.

وأضافت وزارة الصحة في رام الله أن أكثر من 10 آلاف من القتلى من الأطفال. كما تشير تقديراتها إلى أن أكثر من 8000 شخص في عداد المفقودين، مدفونين تحت الأنقاض.