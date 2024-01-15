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(CNN)-- قالت هيئة عمليات التجارة البريطانية للأمن البحري (UKMTO)، الاثنين، إنها تلقت تقريرا عن "إصابة سفينة من الأعلى بصاروخ".

وأضافت هيئة عمليات التجارة البريطانية في آخر تحديث لها، أنها تلقت تقريرًا عن حادث على بعد 95 ميلًا بحريًا جنوب شرق عدن باليمن، وأن السلطات تحقق في الأمر.

وقالت هيئة عمليات التجارة البريطانية: "ننصح السفن بالعبور بحذر وإبلاغ UKMTO عن أي نشاط مشبوه".

في الوقت نفسه، قالت أمبري، شركة إدارة المخاطر البحرية العالمية، إنها على علم بوقوع حادث "على بعد حوالي 103 أمتار جنوب شرق عدن، اليمن". وأفادت أمبري أنها تقوم بالتحقق من تفاصيل الحادث.

وأضافت أمبري: "أفيد أن ناقلة بضائع مملوكة للولايات المتحدة ترفع علم جزر مارشال أصيبت بصاروخ أثناء عبورها ممر العبور الدولي الموصى به (IRTC). كانت السفينة تعبر في البداية في الممر في طريقها إلى قناة السويس".

وأشارت أمبري إلى أن الحادث تسبب في نشوب حريق في مخزن. وظلت السفينة صالحة للإبحار، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات. وزادت سرعة السفينة من 10 إلى أكثر من 13 عقدة بعد تحولها من الغرب إلى الشرق واستمرت بالسرعة المرتفعة. تم تقييم السفينة على أنها ليست تابعة لإسرائيل.

وقيّمت أمبري الهجوم بأنه استهداف للمصالح الأمريكية ردًا على الضربات العسكرية الأمريكية على المواقع العسكرية للحوثيين في اليمن.