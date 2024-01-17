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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- تعرضت مقبرة في خان يونس جنوب قطاع غزة لأضرار جسيمة خلال الفترة التي قال فيها الجيش الإسرائيلي إنه قام بعمليات في المنطقة.

وأظهر مقطع فيديو للمقبرة، حددت شبكة CNN موقعها الجغرافي، المنطقة وقد تم تجريفها، ويبدو أن بعض القبور تعرضت للتدمير. ولم يرد الجيش الإسرائيلي على أسئلة CNN المتكررة حول الأضرار الواضحة التي لحقت بالمقبرة.

تُظهر لقطات الأقمار الصناعية للمقبرة التي التقطتها شركة ماكسار، الاثنين، المقبرة دون تغيرات، مما يشير إلى أن الضرر يجب أن يكون قد حدث بين ذلك الحين وصباح الأربعاء، عندما تم الإبلاغ عنه للمرة الأولى.

وقال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إن "قوات الكوماندوز التابعة له تعمل في منطقة خان يونس من أجل تحديد وتفكيك البنية التحتية للإرهاب".

قالت القوات المسلحة الأردنية أيضًا إن المستشفى الميداني الذي تديره والذي يقع بجوار المقبرة في خان يونس تعرض لـ"أضرار مادية جسيمة" نتيجة "للقصف الإسرائيلي المستمر في محيط المستشفى طوال الليل وحتى صباح الأربعاء".

كما يقع مجمع مستشفى الناصر بالقرب من المقبرة. وكان الجيش الإسرائيلي يعمل في المنطقة مساء الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء، وأدى اقترابه من المجمع الطبي إلى إثارة الذعر بين الآلاف الذين لجأوا هناك.