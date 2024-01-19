اتصال بين بايدن ونتنياهو بعد تصريحاته عن رفض إقامة دولة فلسطينية

(CNN)-- قال مسؤول في البيت الأبيض، الجمعة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لمناقشة آخر التطورات في إسرائيل وغزة".

وتأتي هذه المكالمة بعد يوم من رفض نتنياهو، على ما يبدو، فكرة إقامة دولة فلسطينية، وهو تصريح من شأنه أن يضعه على خلاف مع موقف بايدن.

وقال مسؤولون أمريكيون، الخميس، إنهم لن يسمحوا لرفض نتنياهو قيام دولة فلسطينية في نهاية المطاف بأن يمنعهم من الضغط بشأن هذه القضية مع نظرائهم الإسرائيليين.

وجاء ذلك بعدما أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت اتصالا هاتفيا مع وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، مساء الخميس، لمناقشة تطورات الحرب في قطاع غزة، والتوترات على الحدود مع لبنان.