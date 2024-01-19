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تدعي أنها تبحث عن بقايا رهائن.. شبكة CNN تشهد مباشرة نتائج جرف إسرائيل لمقابر في غزة

متحدث الخارجية القطرية يوضح لـCNN ما إن كانت الأدوية والمساعدات ستصل الرهائن الإسرائيليين والمدنيين الفلسطينيين بغزة

شاهد.. دخول أدوية ومساعدات إلى غزة ضمن اتفاق بين حماس وإسرائيل

(CNN)-- قام وفد من حركة حماس، بزيارة إلى العاصمة الروسية، موسكو، لإجراء محادثات مع وزارة الخارجية الروسية، حول الوضع الإنساني في قطاع غزة، حسبما ذكرت بيانات من الجانبين، الجمعة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إن روسيا أكدت لحماس أهمية "سرعة" إطلاق سراح الرهائن، ومن بينهم ثلاثة مواطنين روس تم أسرهم خلال الهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وبحسب البيان الروسي، ناقشت حماس وميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، "الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وسط تصاعد التوترات".

وقالت حماس إن مناقشات أُجريت مع وزارة الخارجية الروسية لبحث "مسارات لوقف إطلاق النار لإنهاء العدوان على الشعب (الفلسطيني)"، وتوضيح موقف الحركة بشأن ما يتعلق "بالتعامل مع المحتجزين لديها في غزة".

وأضافت حماس أن وفدها ترأسه العضو البارز موسى أبو مرزوق، وضم ممثلها في موسكو باسم نعيم الذي يشغل أيضا منصب عضو المكتب السياسي للحركة.