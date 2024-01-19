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القدس (CNN)-- نظمت مئات النساء مسيرة في تل أبيب، الجمعة، وطالبن الحكومة الإسرائيلية والمجتمع الدولي ببذل المزيد من الجهود للمساعدة في تأمين إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي نساء يحملن لافتات كُتب عليها: "لا مزيد من الوقت".

وبحسب شهود عيان، فقد شارك في الاحتجاج أكثر من 1500 شخص. في حين لم تعلن السلطات الإسرائيلية عن إحصاء رسمي بعد. ودعت إلى الاحتجاج منظمة لحقوق المرأة، لكن كان يمكن رؤية بعض الرجال يشاركون في المسيرة.

وقال المنظمون في بيان قبل الاحتجاج: "الحكومة تأخذ وقتها، لكن وقتها نفد".

وأضافوا: "سنوزع لافتات وننطلق في مسيرة احتجاجية من أجل مختطفينا المحتجزين منذ أكثر من 100 يوم في غزة، والذين يعانون من انتهاكات حماس دون أي احتمال للإفراج عنهم".

واحتجزت حماس وجماعات أخرى نحو 240 رهينة إلى غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وتم إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة إسرائيلية وأجنبية خلال هدنة استمرت أسبوعاً في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، وشهدت إطلاق سراح سجناء فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

وتعتقد إسرائيل أن 132 رهينة ما زالوا في غزة، ويُعتقد أن حوالي 107 منهم ما زالوا على قيد الحياة.