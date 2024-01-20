الأردن: الجيش الإسرائيلي استهدف عمدًا المستشفى الميداني الأردني في غزة

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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- اتهم الجيش الأردني القوات الإسرائيلية باستهداف المستشفى الميداني التابع له في غزة عمدًا، الأربعاء، قائلاً إن الدبابات الإسرائيلية أطلقت النار على المستشفى الذي كان يحتمي فيه طاقمه.

ونفى الجيش الإسرائيلي هذا الادعاء، قائلًا إنه لم يقصف المستشفى الميداني الأردني وأن المستشفى لا يزال قائمًا "دون أن يصاب بأذى، ويعمل بكامل طاقته ويستمر في تقديم الرعاية الطبية للمحتاجين".

وقالت القوات المسلحة الأردنية، في بيان الجمعة: إن "هذا العمل لم يكن نتيجة اشتباك مع فصائل المقاومة"، مؤكدة أن الاستهداف المتعمد للمستشفى الميداني الأردني ينسجم مع النهج الإسرائيلي في استهداف المستشفيات في غزة.

وأضافت القوات المسلحة أن الهجوم استخدم قوة نيران كثيفة، بما في ذلك نيران مباشرة من الدبابات والمركبات، وأن دبابة واحدة أغلقت مدخل المستشفى.

وأشار البيان إلى أن ضابطًا أردنيًا وشخصًا من غزة كان يتلقى العلاج، أصيبا في الهجوم الذي تسبب أيضًا في "أضرار مادية كبيرة" للمنشأة. وذكر البيان أنه سيتم إجلاء الضابط الأردني المصاب إلى الأردن.

قدم الجيش الأردني مقطع فيديو يقول إنه يظهر الأضرار التي لحقت بالمستشفى بعد الهجمات التي وقعت في المنطقة، الأربعاء. ويظهر الفيديو ما يبدو أنه آثار قذائف أو رصاصات في جدران المستشفى، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالسقف.

واعترف الجيش الإسرائيلي بإصابة أحد أفراد الطاقم الطبي، لكنه قال إن مصدر إطلاق النار "لم يتم تحديده".