ماذا نعلم عن الدول المشاركة في الضربات الجديدة على مواقع الحوثيين؟

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(CNN)-- أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة استهداف 8 مواقع تابعة للحوثيين في اليمن، الاثنين، بدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا، حسبما أعلنت الدول في بيان مشترك.

وهذه الضربات أصغر من العملية المشتركة الأولى التي شنت في 11 يناير/كانون الثاني، ضد أكثر من 30 هدفا للحوثيين.

وذكر البيان أن الضربات استهدفت موقع تخزين تحت الأرض وكذلك مواقع تابعة للمراقبة.

وقال البيان: "يظل هدفنا هو تهدئة التوترات واستعادة الاستقرار في البحر الأحمر، ولكن دعونا نكرر تحذيرنا لقيادة الحوثيين: لن نتردد في الدفاع عن الأرواح والتدفق الحر للتجارة في أحد الممرات المائية الأكثر أهمية في العالم في مواجهة التهديدات المستمرة".

وهذه الموجة الثامنة من الهجمات التي يشنها الجيش الأمريكي على البنية التحتية للحوثيين في ما يزيد قليلا عن 10 أيام.

ومن الجانب الحوثي، قال نصرالدين عامر، رئيس وكالة "سبأ" للأنباء التي يديرها الحوثيون، عبر منصة "إكس"، إن الضربات استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء ومدن تعز والبيضاء وحجة".

يذكر أن شبكة CNN نقلت في وقت سابق عن مصادر قولها إن الولايات المتحدة أطلقت على العملية الجارية لاستهداف مواقع الحوثيين اسم عملية "بوسيدون آرتشر"، مما يشير إلى نهج أكثر تنظيما وربما طويل المدى للعمليات في اليمن والتي تهدف إلى ردع الحوثيين عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر.

وقال أحد المسؤولين إن الموجة الأولى من الضربات، التي ضربت فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ما يقرب من 30 موقعا في جميع أنحاء اليمن، كانت بمثابة بداية عملية "بوسيدون آرتشر".

واستهدفت الهجمات طائرات الحوثيين بدون طيار الهجومية، والصواريخ الباليستية المضادة للسفن، وصواريخ كروز المضادة للسفن، وغير ذلك الكثير، حيث حاولت الولايات المتحدة تعطيل قدرة الجماعة على إطلاق النار ضد السفن.

وقالت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، صابرينا سينغ، يوم الاثنين، إن الحوثيين لم يشنوا هجوما جديدا على السفن التجارية منذ 18 يناير.

وفي المقابل، زعم الحوثيون، الاثنين، أنهم هاجموا سفينة الشحن المملوكة للولايات المتحدة، M/V Ocean Jazz، ولكن دفاعًا عن النفس.

وقال مسؤول أمريكي، لشبكة CNN، إن هذا الادعاء غير صحيح.