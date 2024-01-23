القدس (CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن مقتل 21 جنديا إسرائيليا في حادث واحد في قطاع غزة، الاثنين، يمثل "أحد أصعب الأيام منذ اندلاع الحرب".

وفي منشور على حسابه الرسمي عبر موقع "إكس"، تويتر سابقا، قال نتنياهو: "أود تقوية العائلات العزيزة لمحاربينا الأبطال الذين سقطوا في ساحة المعركة. أعلم أنه بالنسبة لهذه العائلات، ستتغير حياتهم إلى الأبد".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "أنا حزين على جنودنا الأبطال الذين سقطوا. أعانق عائلاتهم في وقت حاجتها، ونصلي جميعا من أجل السلام لجرحانا".

وأردف نتنياهو قائلا: "لقد أطلق الجيش الإسرائيلي تحقيقا في الكارثة. يجب علينا استخلاص الدروس اللازمة، وبذل كل ما في وسعنا للحفاظ على سلامة محاربينا. باسم أبطالنا، ومن أجل حياتنا، لن نتوقف عن القتال حتى تحقيق النصر الكامل".

وقُتل 21 جنديًا إسرائيليًا خلال القتال في جنوب غزة، الاثنين، في أكبر خسارة في الأرواح للقوات الإسرائيلية منذ أعلنت إسرائيل الحرب في القطاع بعد هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حسبما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري.