تدعي أنها تبحث عن بقايا رهائن.. شبكة CNN تشهد مباشرة نتائج جرف إسرائيل لمقابر في غزة

متحدث الخارجية القطرية يوضح لـCNN ما إن كانت الأدوية والمساعدات ستصل الرهائن الإسرائيليين والمدنيين الفلسطينيين بغزة

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(CNN)-- قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن المحادثات الجارية لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة لم تصل بعد إلى مستوى "المفاوضات"، واصفا إياها بأنها مناقشات "رصينة وجادة" حول ما قد يكون مقبولا لجميع الأطراف.

وأضاف منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي جون كيربي: "لا أعلم أن الوقت قد حان الآن للحديث عن (الجهود الجارية). هذه مناقشات مستمرة. لن أصنفها حتى على أنها مفاوضات في هذه المرحلة".

ولم يتمكن من تأكيد التقارير حول بعض الخيارات التي تمت مناقشتها، بما في ذلك وقف طويل للقتال لمدة شهرين.

لكنه قال إن الولايات المتحدة ستدعم "بالتأكيد" وقف القتال لفترة أطول من هدنة الأسبوع، التي تم الاتفاق عليها العام الماضي مقابل إطلاق سراح بعض الأسرى.

وأضاف كيربي: "سيمنحنا ذلك الفرصة لإخراج جميع الرهائن وإيصال المزيد من المساعدات، وسندعم بالتأكيد هدنة إنسانية أطول من الأسبوع الذي تمكنا من إنجازه".

وقال كيربي إن بريت ماكغورك، منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط، يزور القاهرة الثلاثاء لمواصلة المناقشات بشأن صفقة رهائن محتملة.