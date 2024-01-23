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القدس (CNN)-- قُتل 24 جنديًا إسرائيليًا خلال القتال في جنوب غزة، الاثنين، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي، في أحد أكثر الأيام دموية بالنسبة لقواته داخل القطاع المدمر، منذ بدء الحرب مع حركة حماس.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن 21 جنديًا قتلوا في حادث واحد، خلال "إزالة المباني والبنية التحتية الإرهابية"، عندما أُطلقت قذيفة صاروخية باتجاه دبابة تحمي الوحدة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن مبنيين مكونين من طابقين انهارا بعد انفجار نجم على الأرجح عن متفجرات زرعتها القوات الإسرائيلية.

وقدم الجيش الإسرائيلي المزيد من التفاصيل حول الحادث. وقال في منشور عبر منصة "إكس"، إن "قوات من اللواء 261 عملت على تفكيك البنية التحتية الإرهابية" في جنوب قطاع غزة، ويبدو أنه تم إطلاق قذائف "آر. بي. جيه" باتجاه القوات خلال العملية، ونتيجة لهذا الإطلاق وانهيار مبنى مجاور بشكل متزامن، قُتل 21 جنديًا احتياطيًا وأصيب آخرون".

وأضاف أنه تم إخطار جميع العائلات، لكن تم الإفراج عن 10 أسماء فقط حتى الآن.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جنديين كانا في دبابة قُتلا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأدميرال دانيال هاغاري، في بيان متلفز منفصل، إن معظم القتلى من القوات الإسرائيلية كانوا داخل المباني أو بالقرب منها.

وأردف الجيش الإسرائيلي بشكل منفصل، الاثنين، أن نقيبًا ورائدين قُتلوا في جنوب غزة.

وبهذا الحادث المميت يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين قُتلوا في غزة منذ بدء العمليات هناك، إلى 219 جنديًا.

وفي المقابل، أعلنت وزارة الصحة التي تسيطر عليها حركة حماس في غزة، الاثنين، أن عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا في الهجمات الإسرائيلية في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ارتفع إلى 25,295، مع تسجيل إصابة 63 ألفا آخرين.