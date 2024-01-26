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حماس تصدر بيانا تعقيبا على قرار محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل وغزة

الشرق الأوسط
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(CNN)-- رحبت حركة "حماس" الفلسطينية، الجمعة، بقرار محكمة العدل الدولية في حكمها بشأن طلب جنوب إفريقيا، فرض إجراءات طارئة ضد إسرائيل بسبب حربها في قطاع غزة.

وحثت حماس في بيان المجتمع الدولي على تنفيذ قرارات المحكمة، مطالبة بوقف "جريمة الإبادة الجماعية" ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت حماس إنها تتوقع المزيد من قرارات المحكمة التي تدين "دولة الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، على أمل أن يؤدي ذلك إلى محاسبة "قادة العدو" على أفعالهم في محكمة قانونية.

وقرار محكمة العدل الدولية، الجمعة، ليس حكما بشأن ما إذا كانت تصرفات إسرائيل تشكل إبادة جماعية.

وقالت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أيضا إنه من الضروري إعادة التأكيد على أن جميع أطراف النزاع في غزة مُلزمة بالقانون الإنساني الدولي، ودعت المحكمة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس والجماعات المسلحة الأخرى في غزة.

وعبرت حماس عن تقديرها للدعم الحقيقي الذي تقدمه جنوب إفريقيا، فضلا عن امتنانها لجميع الدول المتضامنة مع القضية الفلسطينية.

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