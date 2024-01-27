الحوثيون يصعّدون هجماتهم ويستهدفون ناقلة نفط في البحر الأحمر وأمريكا تقصف في اليمن

ما الصاروخ الذي استهدف به الحوثيون سفينة الشحن الأمريكية؟ مراسل CNN يوضح

(CNN)-- أظهرت صور نشرتها البحرية الهندية آثار الهجوم الصاروخي من قبل المتمردين الحوثيين في اليمن، على ناقلة نفط بريطانية في خليج عدن، في أحدث حادث مرتبط بالجماعة المدعومة من إيران على ممر الشحن الرئيسي.

وتظهر الصور النيران مشتعلة في الناقلة النفطية البريطانية مارلين لواندا. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

Credit: @indiannavy/X

وقال مسؤول أمريكي، لشبكة CNN، الجمعة، إن مدمرة أمريكية كانت تستجيب لنداء استغاثة من ناقلة نفط مشتعلة في خليج عدن.

وأضاف المسؤول أن المدمرة "يو. إس. إس كارني" تستجيب لنداء من ناقلة النفط البريطانية مارلين لواندا التي تعرضت لهجوم حوثي.

Credit: @indiannavy/X

جاء ذلك بعدما أعلن المتحدث باسم المتمردين الحوثيين في اليمن، العميد يحيى سريع، الجمعة، أن قوات الحوثيين استهدفت سفينة نفطية بريطانية في خليج عدن، بعدد من الصواريخ البحرية مما أدى إلى احتراقها، حسبما نقلت عنه وكالة "سبأ" اليمنية للأنباء التابعة للحوثيين.