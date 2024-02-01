(CNN)-- قال مسؤول أمريكي إن الرئيس جو بايدن يعتزم إصدار أمر تنفيذي يستهدف المستوطنين الإسرائيليين المسؤولين عن أعمال العنف في الضفة الغربية الذين قال إنهم "يقوضون الاستقرار في المنطقة".

وكان بايدن ناقش تلك القضية شخصيًا في الأشهر الأخيرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

يذكر أن موقع بوليتيكو كان أول من أورد عن الأمر التنفيذي القادم.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أعلن، في ديسمبر / كانون الأول، عن سياسة جديدة لمنع المستوطنين المسؤولين عن أعمال العنف من القدوم إلى الولايات المتحدة.

وقال بلينكن، وقتها، إن "أفراد الأسرة المباشرين لهؤلاء الأشخاص قد يخضعون أيضًا لهذه القيود"، ودعا بلينكن، وفي لقاءاته مع المسؤولين الإسرائيليين، حكومة نتنياهو إلى "بذل المزيد من الجهود لمحاسبة المستوطنين المسؤولين عن أعمال العنف".