"عندما ننتهي من المقابلة سيُقتل طفل آخر".. صحفي إسرائيلي يتهم دولته بـ"تجاهل الواقع في غزة" ويحذر من التكلفة البشرية

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(CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن هناك طريقا واضحا و"جذابا" نحو السلام في الشرق الأوسط، في ختام زيارته الأخيرة للمنطقة، والتي جاءت وسط مخاوف من أن القتال بين إسرائيل وحماس قد يشعل صراعا إقليميا أوسع.

وأضاف بلينكن أن المسار يشمل ضمان أمن إسرائيل، وعزل إيران وتهميشها، وإقامة دولة فلسطينية، مضيفا أن هذه الأمور مرتبطة ببعضها البعض.

وأوضح بلينكن أن الأمر يرجع لحكومات المنطقة للالتزام بهذا المسار.

وقال للصحفيين في القاهرة قبل عودته إلى الولايات المتحدة: "كل هذه الأمور، أعتقد أن الدول مستعدة للقيام بها. وهذه أيضا أفضل طريقة لمعالجة المخاوف الأمنية الأساسية التي تساور إسرائيل والعديد من الدول الأخرى، والمتمثلة في الإجراءات التي اتخذتها إيران ووكلاؤها".

كما شدد وزير الخارجية الأمريكية على أن زيارته للمنطقة، أسفرت عن خطوات ملموسة نحو إنهاء الصراع في غزة. وأوضح بلينكن: "أولا، موافقة إسرائيل على أن ترسل الأمم المتحدة فريق تقييم إلى شمال غزة للنظر في الظروف الضرورية لبدء عودة الناس إلى الشمال، وثانيا، لدينا التزام من السلطة الفلسطينية بالقيام بإصلاحات ذات مغزى".

وقال بلينكن، إن الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة لا تتحول إلى صراع إقليمي أوسع، لكنه اعترف بوجود "نقاط خطر". وأضاف: "لا أعتقد أن الصراع يتصاعد، هناك العديد من نقاط الخطر، ونحن نحاول التعامل مع كل منها"، مشيرا إلى هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، والتوتر بين إسرائيل وحزب الله، والوضع في الضفة الغربية.



