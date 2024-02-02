مسؤولون بلجيكيون يستدعون سفير إسرائيل بعد قصف مكاتب وكالة تنمية في غزة

"لا توجد رعاية صحية ولا عيادات ولا لقاحات".. حوامل وأمهات غزة يكافحن من أجل الحصول على الرعاية الكافية

"لن تجلسوا هنا بينما يموتون هناك".. عائلات الرهائن في غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي يدعي أنه دمر مقبرة بني سهيلة في غزة بسبب نشاط حماس.. CNN لا تستطيع العثور على الأدلة

(CNN)-- قالت وزيرة الخارجية البلجيكية، حجة لحبيب، على وسائل التواصل الاجتماعي، الخميس، إن مكاتب وكالة التنمية البلجيكية "إينابيل" في غزة دمرت جراء قصف.

وقالت لحبيب إن "استهداف المباني المدنية أمر غير مقبول"، مضيفة أنها ووزيرة التعاون الإنمائي البلجيكية، كارولين جينيز، ستستدعيان السفير الإسرائيلي "لتوضيح كل شيء".

وكان منشور لحبيب مصحوبا بصور تظهر على ما يبدو مبنى المكاتب المدمر في غزة.

ووفقا لموقع "إينابيل" الإلكتروني، فإن المهمة الأساسية للوكالة هي "تنفيذ أولويات سياسة التعاون الحكومي البلجيكي وتعزيز التنمية الدولية المستدامة".

ولم تعلق إسرائيل على الفور على تصريح الوزيرة.

ويذكر أن وكالة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة "الأونروا" سبق وأعلنت نهاية الشهر الماضي أن مبنى يؤوي النازحين تعرض للقصف في خان يونس، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 75 آخرين.

وقال مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، توماس وايت، على منصة "إكس" (تويتر سابقا) حينها: "النيران اشتعلت في المباني وسقطت أعداد كبيرة من الضحايا. وقد تم منع الوصول الآمن من وإلى المركز لمدة يومين. الناس محاصرون".

وسجّلت أكثر من 60 من منشآت الأونروا، ومعظمها مدارس تؤوي آلاف المدنيين، أضرارًا جانبية أو مباشرة، وفقا للمنظمة، مضيفة أن من إجمالي المنشآت المتضررة، 70% منها كانت في جنوب وادي غزة، في المناطق الوسطى والجنوبية بما في ذلك رفح وخانيونس.