بلينكن يلتقي السيسي في القاهرة بحضور رئيس المخابرات المصرية

(CNN)-- وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن إلى مصر، الثلاثاء، حيث يجتمع حاليًا مع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وفقا لما ذكره الوفد الذي يسافر مع الوزير الأمريكي.

وحضر الاجتماع أيضا عباس كامل، رئيس المخابرات المصرية، بحسب الوفد الأمريكي.

ومصر هي المحطة الثانية لبلينكن في رحلته عالية المخاطر إلى الشرق الأوسط، والتي تمثل زيارته الخامسة للمنطقة منذ هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتوقف وزير الخارجية الأمريكي لفترة وجيزة، الاثنين، في المملكة العربية السعودية، قبل أن يهبط في القاهرة، صباح الثلاثاء. ومن المتوقع أن يزور أيضا قطر وإسرائيل والضفة الغربية خلال الرحلة، التي من المقرر أن تستمر حتى 8 فبراير/شباط.