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(CNN)-- قال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، الاثنين، إن التصرفات الأمريكية في سوريا والعراق "تثير اضطرابات إقليمية جديدة".

وفي حديثه خلال الجلسة المفتوحة الطارئة لمجلس الأمن بشأن الضربات الجوية الأمريكية في سوريا والعراق، أدان تشانغ الهجمات الأمريكية على أهداف في الشرق الأوسط.

وأضاف السفير الصيني: "في الآونة الأخيرة، نفذت الولايات المتحدة غارات جوية في سوريا والعراق، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا. هذه الأعمال تنتهك بشكل خطير سيادة واستقلال وسلامة أراضي سوريا والعراق"، مضيفا أن "الأعمال العسكرية ذات الصلة تثير بلا شك اضطرابات إقليمية جديدة".

وقال تشانغ إن المجتمع الدولي مسؤول عن الحد من التوترات ومنع تصعيد النزاعات.

وأوضح السفير الصيني: "الولايات المتحدة تقول إنها لا تسعى إلى خلق صراعات في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر، لكنها تسير في الاتجاه المعاكس".

وأردف تشانغ قائلا إنه "يجب الإشارة إلى أنه في الأشهر الأخيرة، استمر تصاعد التوترات بالشرق الأوسط، والسبب الجذري لذلك هو عدم القدرة على تنفيذ وقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية في غزة".