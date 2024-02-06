بيان أمريكي بشأن مضمون الاتصال بين لويد أوستن وخالد بن سلمان

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(CNN)-- قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الاثنين، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان لـ"مناقشة العمل العسكري الأمريكي ضد الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران في العراق وسوريا ردا على الهجوم في الأردن الذي أدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين".

وأضافت الوزارة، في بيان، أن الاتصال تناول "ضربات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضد أهداف الحوثيين في اليمن".

ولفتت إلى أن لويد أوستن "شدد أيضا على التزام الولايات المتحدة بالعمل مع الشركاء الإقليميين، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، بشأن سبل التصدي للتهديدات المستمرة للجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران للقوات الأمريكية في العراق وسوريا وتهديدات الحوثيين للسفن التجارية والبحرية في البحر الأحمر".

وتابعت أن الوزير الأمريكي أكد على "أهمية الشراكة الدفاعية الأمريكية الدائمة مع السعودية وأكد التزام الولايات المتحدة بالعمل مع المملكة والشركاء الآخرين لتهدئة التوترات في المنطقة".

ومن جانبه، قال وزير الدفاع السعودي، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "استعرضت في اتصال مع وزير الدفاع الأمريكي العلاقات الاستراتيجية السعودية الأمريكية، ومجالات التعاون لوزارتي الدفاع بين بلدينا"، وأضاف: "بحثنا المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، والتأكيد على أهمية تهدئة الأوضاع في المنطقة؛ بما يحقق الأمن والاستقرار".