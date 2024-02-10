"سيكون حمام دماء بين الأطفال والنساء".. مسؤول يستشهد بخان يونس ويحذر مما قد تفعله إسرائيل في رفح

"طنجرة ضغط من اليأس".. تحذيرات من كارثة إنسانية في رفح مع تكدّس نصف سكان غزة فيها

(CNN)—كشف مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN، السبت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أبلغ مجلس الحرب، الخميس، أن عملية القوات الإسرائيلية في رفح يجب أن تكتمل بحلول بداية شهر رمضان في 10 مارس/ اذار 2024.

وقال مكتب نتنياهو في بيان، الجمعة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي أصدر تعليمات للجيش بالتخطيط لـ”إجلاء السكان” من رفح.

وأوضح نتنياهو أيضا، الخميس، أن الجيش الإسرائيلي “سيتوجه قريبا إلى رفح، المعقل الأخير لحماس”.

ويعتقد أن أكثر من 1.3 مليون شخص موجودون في رفح، غالبيتهم نزحوا من أجزاء أخرى من غزة، وفقا للأمم المتحدة.

وكان سكان في رفح وأشخاص نزحوا من أماكن أخرى في غزة قد قالوا لشبكة CNN إنهم خائفون وليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه إذا دخلت إسرائيل المنطقة الواقعة جنوب قطاع غزة، بالقرب من الحدود المصرية.