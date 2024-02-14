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(CNN)-- تناقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن خط أنابيب ينقل الغاز عبر مدن إيرانية انفجر، الأربعاء، واصفة الحادثة بأنها "عمل إرهابي".

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن الانفجار الذي أصاب خط أنابيب بروجين-شهركورد في إقليمي جهارمحال وبختياري لم يسفر عن وقوع إصابات، ناقلة على لسان مدير المركز الاستراتيجي لشبكة الغاز، سعيد عقلي، قوله إن العمل "التخريبي" أدى إلى ترك بعض القرى والمدن المجاورة بدون غاز، لكن لم يكن هناك انقطاع واسع النطاق.

ولم تقدم وسائل الإعلام والمسؤولون الحكوميون أي دليل على أن الحادث كان عملاً تخريبيًا أو عملاً إرهابيًا، في حين تواصلت CNN مع الحكومة الإيرانية للتعليق.

وأکد عقلي عدم وقوع خسائر في الأرواح جراء الانفجار، ذاكرا: "حالياً لا توجد مشكلة في إمداد المدن والقرى بالغاز، وسيتم حل المشاكل التي نشأت في عدة قرى قريبة من موقع الحادث قريباً".

وذكرت الوكالة الإيرانية أن وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، ألقى باللوم على "أعداء إيران" في التخريب، مضيفا: "عدا عن قطع الغاز عن عدد من القرى، فإن هدف العدو بقطع الغاز عن المحافظات الكبرى لم يتحقق".

ولفتت الوكالة الإيرانية في تقريرها أن "حالة من الذعر" أصابت الناس بمحافظة جهارمحال وبختياري، صباح الأربعاء، بعد سماع دوي الانفجار في بروجن.