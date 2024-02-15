بايدن يمنح الفلسطينيين في أمريكا "حماية مؤقتة" من الترحيل

بشأن رفح وإطلاق الرهائن.. ما الذي دار بين بايدن ونتنياهو بآخر مكالمة؟

(CNN) -- وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مذكرة تمنح الفلسطينيين في الولايات المتحدة "حماية مؤقتة" من الترحيل وسط استمرار الصراع في غزة بين إسرائيل و حركة "حماس".

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يواجه فيه البيت الأبيض ضغوطا هائلة من المجتمع العربي الأمريكي بشأن الوضع في غزة.

وفي أواخر العام الماضي، حث الديمقراطيون بايدن على توسيع نطاق الحماية المؤقتة للفلسطينيين في الولايات المتحدة، بحجة أن أولئك الموجودين بالفعل في البلاد "لا ينبغي إجبارهم على العودة إلى الأراضي الفلسطينية، بما يتوافق مع التزام الرئيس بايدن المعلن بحماية المدنيين الفلسطينيين".

ويتمتع الرئيس الأمريكي بسلطة تقديرية للسماح بما يعرف بـ"المغادرة القسرية المؤجلة"، والتي تحمي الأشخاص المشمولين بقرار الحماية من الترحيل لفترة من الوقت، وأولئك المؤهلون للحصول على تصاريح عمل.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في بيان، الأربعاء: "في ضوء الصراع المستمر والاحتياجات الإنسانية، وقع الرئيس بايدن مذكرة يأمر فيها بتأجيل ترحيل بعض الفلسطينيين الموجودين في الولايات المتحدة، ومنحهم ملاذا آمنا مؤقتا".

وأضاف: "الرئيس بايدن، على وجه التحديد، يمنح المغادرة القسرية المؤجلة لمدة 18 شهرا للفلسطينيين الموجودين حاليا في الولايات المتحدة".

يذكر أن المدانين بارتكاب جرائم جنائية أو الذين يشكلون تهديدا على الأمن العام "لا ينطبق عليهم المغادرة القسرية المؤجلة".