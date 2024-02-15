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"كنت منزعجًا للغاية في الماضي".. شاهد رد أردوغان عند سؤاله عن علاقة تركيا مع دول الخليج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور من مراسم استقبال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في القاهرة، الأربعاء.

وأبرز نشطاء مقاطع فيديو لأسلوب تحية الرئيس التركي للعلم المصري ضمن البروتوكولات خلال استعراض حرس الشرف.

ونشرت صفحة المتحدث باسم الرئاسة المصرية على فيسبوك مقطع فيديو لمراسم الاستقبال، الأربعاء، بعد وصول أردوغان برفقة عقيلته إلى القاهرة في أول زيارة إليها منذ 11 عامًا، وذلك بعد خلاف دبلوماسي دام لنحو عقد من الزمن على خلفية التطورات السياسية في مصر.

كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وعقيلته في مراسم الاستقبال في مطار القاهرة، قبيل عقدهما مباحثات في قصر الاتحادية الرئاسي.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك، قال الرئيس المصري: "نفتح مع تركيا صفحة جديدة بين بلدينا بما يُثري علاقاتنا الثنائية ويضعها على مسارها الصحيح"، مضيفا: "سنسعى لرفع التبادل التجاري بين مصر وتركيا إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة"، و"نهتم بتعزيز التنسيق المشترك والاستفادة من موقع الدولتين كمركزَي ثقل في المنطقة".

من جانبه، قال الرئيس التركي: "نتقاسم مع مصر تاريخًا مشتركًا يمتد إلى ما يزيد على ألف سنة"، وأعرب عن سعادته "بأن أكون في القاهرة مرة أخرى بعد فترة طويلة".

ويذكر أن كلا من مصر وتركيا أعادتا العلاقات الدبلوماسية في صيف 2023، وسط تقارب سياسي متصاعد منذ عام 2021، قبل لقاء السيسي وأردوغان للمرة الأولى بدعم من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، على هامش افتتاح بطولة كأس العالم في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.