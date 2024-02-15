لبنان: مقتل 12 شخصا بغارات إسرائيلية جنوب البلاد

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(CNN)-- قُتل 12 شخصاً، بينهم أطفال، في سلسلة غارات جوية إسرائيلية في جنوب لبنان، بحسب ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان، الأربعاء.

وقُتل 7 أفراد من عائلة واحدة في مبنى سكني في مدينة النبطية، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام. كما تم العثور على طفل نجا من الغارات تحت الأنقاض بعد أكثر من 4 ساعات من عمليات البحث والإنقاذ.

ويشار على أن هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها استهداف النبطية منذ نوفمبر/ تشرين الأول الماضي.

وذكرت الوكالة أن 3 أفراد من عائلة واحدة قتلوا في بلدة الصوانة، بينهم رضيع يبلغ من العمر عامين وصبي يبلغ من العمر 13 عاما.

وتأتي هذه الضربات بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه ضرب "أهدافا إرهابية لحزب الله" في لبنان.