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(CNN)-- تُوفي ثلاثة مرضى بعد انقطاع التيار الكهربائي عن مجمع ناصر الطبي في خان يونس، بحسب تحديث عاجل لوزارة الصحة التي تسيطر عليها حركة حماس في قطاع غزة، الجمعة.

وجاء في التحديث أن "ثلاثة مرضى تُوفوا في العناية المركزة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي وتوقف الأكسجين في مجمع ناصر الطبي".

وكانت الوزارة أعلنت في منشور قبل أقل من 30 دقيقة عن انقطاع التيار الكهربائي وحذرت من عواقب كارثية.

وذكر المنشور: "توقفت المولدات الكهربائية وانقطعت الكهرباء بشكل كامل عن مجمع ناصر الطبي". وأضاف المنشور: "نخشى وفاة 6 في العناية المركزة، و3 في حضانات الأطفال في أي لحظة نتيجة توقف الأكسجين الخاص بهم."

وناشدت الوزارة في المنشور السابق، المؤسسات الدولية التدخل لحماية حياة المرضى والعاملين داخل المجمع "قبل فوات الأوان".

وقال المنشور: "نحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة المرضى والطواقم، كون المجمع أصبح الآن تحت سيطرته الكاملة".

وسيطرت القوات الإسرائيلية، الخميس، على مجمع ناصر الطبي بعد أن ادعى الجيش الإسرائيلي أن لديه "معلومات استخباراتية موثوقة"، تفيد بأن حماس احتجزت في السابق رهائن في المستشفى، وأن جثث الرهائن المتوفين قد تكون موجودة داخل المجمع. ولم ينشر الجيش علنا أدلة تدعم مزاعمه.

وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري إن القوات الإسرائيلية لم تعثر على أي رهائن في مستشفى ناصر في خان يونس حتى الآن، ولكنها تواصل فحص المنشأة.