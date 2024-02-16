دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بحث وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الإيراني، الجمعة، العلاقات بين البلدين، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة، والمستجدات بمدينة رفح الفلسطينية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، نشرته وكالة الأنباء السعودية: "تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً، من معالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حسين أمير عبداللهيان".

وأضافت الخارجية السعودية أنه "جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها المستجدات الأخيرة في مدينة رفح، والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة في المجمل، والجهود المبذولة بشأنها".

وكان وزير الخارجية الإيراني، دعا خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، الخميس، إلى "عقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد إسرائيل" حسبما أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية.

وبحث الجانبان "الهجمات الأخيرة في رفح والوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة، وتحركات منظمة التعاون الإسلامي في هذا الشأن"، طبقا للوكالة.