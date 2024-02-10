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(CNN)-- دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، السبت، إلى حل سياسي لإنهاء الحرب في غزة، قائلا إن طهران تجري محادثات دبلوماسية مع الرياض للعمل على هذه القضية.

وأضاف أمير عبداللهيان في مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى بيروت بلبنان: "المنطقة تتجه نحو الاستقرار والأمن والحلول السياسية... أعلنا منذ البداية أن الحرب لن تكون الحل".

وقال أمير عبد اللهيان إنه أجرى "محادثات بناءة ومهمة للغاية مع كبار المسؤولين في الدولة اللبنانية الصديقة".

وزعم وزير الخارجية الإيراني أن "نهاية الحرب تعني نهاية نتنياهو وحكومته المتطرفة"، حسب وصفه، محذرًا إسرائيل أيضًا من مزيد من التصعيد في لبنان.

وأردف أن إسرائيل لن تكون قادرة على القتال على جبهتين، مما يسلط الضوء على قوة كل من الدولة اللبنانية وجماعة حزب الله اللبنانية المسلحة.

وفي الوقت نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أن طائرات مقاتلة إسرائيلية قصفت ثلاثة مراكز قيادة عسكرية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

وإلى جانب الغارات الجوية التي استهدفت مراكز القيادة الواقعة في منطقة عيتا الشعب وبلدة الناقورة الساحلية، كانت هناك مواقع إضافية لحزب الله في مناطق الخيام ومروحين وبستان تعرضت لهجوم من جانب الطائرات العسكرية الإسرائيلية.

من جهتها، قصفت المدفعية الإسرائيلية ثلاثة مواقع لإطلاق النار في جنوب لبنان بعد أن تم تحديدها على أنها مواقع تستهدف بلدة شلومي في شمال إسرائيل، بحسب الجيش الإسرائيلي.