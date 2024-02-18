دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نعى الديوان الملكي الأردني الهاشمي، الأحد، خالد بن مساعد السيف، والد الأميرة رجوة الحسين زوجة ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني. وأمر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، بإعلان الحداد في البلاط الملكي لمدة 3 أيام.

وقال الديوان الملكي الهاشمي، في بيان عبر حسابه عبر موقع إكس، تويتر سابقًا: "ينعى الديوان الملكي الهاشمي، ببالغ الحزن والأسى، والد صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين، حفظها الله، المرحوم، بإذن الله، خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف".

وأضاف الديوان الملكي، في منشور آخر: "بأمر من صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه، يعلن الديوان الملكي الهاشمي الحداد على الفقيد في البلاط الملكي الهاشمي لمدة ثلاثة أيام، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 18 فبراير/شباط عام 2024 ميلادي، الواقع في 8 شعبان عام 1445 هجري".

الصيف الماضي، عٌقدت مراسم زفاف الأمير الحسين ورجوة السيف في قصر زهران في العاصمة عمّان، في حفل مهيب حضره عدد من رؤساء الدول والشخصيات السياسية والدبلوماسية البارزة.