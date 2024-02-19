نتنياهو يطرح مشروع قرار على الكنيست يرفض الاعتراف بدولة فلسطينية

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعضاء الكنيست (البرلمان) إلى التصويت بـ"أغلبية ساحقة" على مشروع قرار "ينص على معارضة إسرائيل لمحاولة فرض إنشاء دولة فلسطينية عليها".

في بيان نشره أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أرجع نتنياهو مشروع القرار إلى "ضغوطات من نوع جديد تتمثل في محاولة فرض إنشاء دولة فلسطينية علينا وهي ستشكل خطرًا على وجود دولة إسرائيل بشكل أحادي الجانب"، حسب قوله.

وعبر نتنياهو عن رفضه ما اعتبره "استسلام إسرائيل لإملاء دولي"، قائلا: "نحن نرفض ذلك رفضًا قاطعًا".

وأشار إلى أنه "رغم اختلاف الآراء داخل الحكومة بشأن التسوية الدائمة، إلا أن هذا المشروع تمت المصادقة عليه بالإجماع من قبل جميع أعضاء الحكومة"، قبل إحالته إلى الكنيست مساء الاثنين من أجل المصادقة عليه.

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "يدرك الجميع بأنني كنت الذي تصدى على مدار عشرات السنين لإنشاء دولة فلسطينية كان من شأنها أن تشكل خطرًا على وجودنا".

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أنه "مع التسوية الدائمة أو بدونها، ستحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية الكاملة على كافة الأراضي الواقعة غربي الأردن بما في ذلك بطبيعة الحال يهودا والسامرة وقطاع غزة".

كان عدد من المسؤولين الغربيين عبروا عن انفتاحهم على الاعتراف بدولة فلسطينية، وهو ما قوبل بانتقادات واسعة من المسؤولين الإسرائيليين.