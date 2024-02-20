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(CNN)-- قالت حماس في بيان إن الزعيم السياسي للحركة إسماعيل هنية عاد إلى القاهرة، الثلاثاء، لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين بشأن إنهاء الحرب في غزة وإيصال المساعدات.

وذكر البيان أن هنية يترأس وفدا من المقرر أن يواصل المناقشات مع المسؤولين المصريين حول سبل "إنهاء العدوان وتقديم المساعدات للمواطنين" في غزة في ظل الحرب المستمرة.

وردا على اتفاق الإطار الذي قدمه مفاوضون في باريس، نهاية الشهر الماضي، قدمت حركة حماس اقتراحا مضادا، يتضمن عملية من ثلاث مراحل على مدى أربعة أشهر ونصف. ودعا الاقتراح التفصيلي إلى وقف إطلاق النار لمدة أربعة أشهر ونصف، وإلى اتفاق لتبادل الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين.

ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو مقترح حماس، ووصفه بأنه "وهمي" في ذلك الوقت، لكن المحادثات غير المباشرة في القاهرة استمرت حيث واجهت إسرائيل ضغوطا من حلفائها للتفاوض، وواجهت حماس احتمال شن هجوم إسرائيلي كبير على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث لجأ إليها أكثر من مليون فلسطيني.

والأسبوع الماضي، التقى مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، ومدير جهاز الموساد الإسرائيلي، ديفيد بارنيا، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بمسؤولين مصريين في مصر، لإجراء محادثات بشأن الرهائن.

ولم ترد حماس رسميا بعد على تعليقات إسرائيل بشأن اقتراحها.