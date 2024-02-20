قطر: تلقينا تأكيدات من حماس بتسلمها شحنة أدوية للرهائن في غزة

متحدث الخارجية القطرية يوضح لـCNN ما إن كانت الأدوية والمساعدات ستصل الرهائن الإسرائيليين والمدنيين الفلسطينيين بغزة

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(CNN)-- قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، الثلاثاء، إن قطر حصلت على تأكيد من حركة حماس، بتلقيها شحنة أدوية للرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة.

وأوضح الأنصاري، في بيان مكتوب، أن قطر تلقت هذه التأكيدات بصفتها الوسيط في الاتفاق.

ذكر الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أنه عثر على أدوية مكتوب عليها أسماء الرهائن الإسرائيليين خلال مداهمة مستشفى ناصر في غزة.

ولا تستطيع شبكة CNN تأكيد مزاعم الجيش الإسرائيلي بشكل مستقل، لكن الجيش نشر مقطع فيديو لجندي على ما يبدو في صيدلية أحد المستشفيات يعرض صناديق من الأدوية تحمل أسماء رهائن إسرائيليين حاليين وسابقين.

وفي يناير/كانون الثاني، أعلنت قطر أنها سهلت التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس، يضمن إيصال الإمدادات الطبية إلى الرهائن الإسرائيليين في غزة.

وشمل هذا الترتيب أيضًا إرسال الأدوية والمساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين. ونٌقلت الشحنة من الدوحة إلى مصر في 17 يناير/كانون الثاني، قبل نقلها إلى غزة.