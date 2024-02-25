قد تفضي إلى تحرير الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.. هذا ما نعلمه عن مفاوضات باريس

أكثر من 75% من سكان غزة نازحون.. رئيس مفوضية اللاجئين يتحدث لـCNN حول الأزمة الإنسانية

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال القيادي في حركة حماس وعضو المكتب السياسي، الدكتور باسم نعيم، لشبكة CNN، إنه "ليس على علم" بأي تقدم في المفاوضات بين إسرائيل وحماس.

ولا يتحدث الجانبان مباشرة مع بعضهما البعض. وتعمل قطر ومصر كوسطاء بين حماس وإسرائيل.

وتأتي تصريحاته في الوقت الذي صرح فيه مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN، الأحد، بأن إسرائيل سترسل وفدًا إلى قطر لمواصلة المحادثات بشأن إطلاق سراح الرهائن ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وبالإضافة إلى تعليقه لـCNN، صدر بيان عن مكتب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، قال: "لم نتلق أي معلومات رسمية حول ما حدث في باريس".

وقال بيان المستشار الإعلامي لحماس إن مفتاح المفاوضات هو ثلاث قضايا أساسية، هي: "وقف إطلاق نار مستدام، وإنهاء أي تواجد عسكري للاحتلال في قطاع غزة. السماح بإيصال كافة احتياجات شعبنا لإعادة الإعمار وفك الحصار".

مساء السبت، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تدوينة عبر موقع إكس: "نعمل على الحصول على مخطط آخر للإفراج عن الرهائن لدينا، فضلا عن استكمال القضاء على كتائب حماس في رفح".

وقال تساحي هنغبي، رئيس الأمن القومي الإسرائيلي، السبت، إن فريق التفاوض الإسرائيلي عاد من باريس، ويبدو أنهم "يشعرون أنهم لم يعودوا خالي الوفاض".

وقبل اجتماع مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، مساء السبت، لمناقشة التقرير الذي أعاده الفريق الإسرائيلي من باريس، قال هنغبي لوسائل الإعلام الإسرائيلية: "مع اللهجة التي كنت أسمعها خلال الساعات القليلة الماضية، سيكون من الممكن المضي قدمًا".