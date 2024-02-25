دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو سابق لوزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان وما قاله عن تأسيس المملكة وكيف نشأت الدولة.

ويعود مقطع الفيديو المتداول لكلمة ألقاها الوزير السعودي العام 2022 وقال فيها: "تخليدا لتأسيس الدولة السعودية الأولى التي كانت قبل 295 عاما وعليه لم يكن (التأسيس) ضربة قلم بتوقيع قرار للأمم المتحدة ولم تكن تقدم لنا بعد إزالة احتلال قدمت لنا من قبلنا نحن".

ويأتي تدوال الفيديو بالتزامن مع الذكرى 297 (العام 2024) إذ يحتفل السعوديون في الـ22 من فبراير/ شباط من كل عام، بذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الملك المؤسس محمد بن سعود العام 1727.

ويختلف يوم التأسيس عن اليوم الوطني بالمملكة في 23 سبتمبر/ أيلول 1932م وهو يوم إعلان توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود.