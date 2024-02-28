متحدث حركة فتح الفلسطينية يعلق لـCNN على اجتماع موسكو والهدف منه

أمين عام "أطباء بلا حدود" لـCNN: الإغاثة عالية الجودة في غزة أكثر من مجرد عبور شاحنات أو إنزال جوي

(CNN)-- قالت حركة فتح الفلسطينية لشبكة CNN إنها ستحضر الاجتماع الفلسطيني الذي سيعقد، الخميس، في العاصمة الروسية، موسكو.

وقال المتحدث باسم حركة فتح، حسين حمايل، لشبكة CNN، إن الاجتماع سيتناول سبل "توحيد الفصائل الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية"، مضيفا أن وفد فتح سيمثله مسؤولا اللجنة المركزية، سمير الرفاعي وعزام الأحمد.

وتسيطر فتح على السلطة الفلسطينية التي تتخذ من الضفة الغربية مقرا لها، والتي سيطرت إداريا على غزة حتى عام 2007، وبعد فوز حماس في الانتخابات التشريعية عام 2006 طردت الحركة من القطاع، ومنذ ذلك الحين، تحكم حماس غزة، وتحكم السلطة الفلسطينية أجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وأضاف أن الهدف هو تشكيل حكومة جديدة "قادرة على العمل في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة"، لافتا إلى أن حماس لم تؤكد حضورها لكنه قال إنه متفائل بأنهم سينضمون ويرسلون "مسؤولا رفيع المستوى من مكتبهم السياسي لتمثيلهم".

ولم تستجب حماس لطلب CNNعن تأكيد حضورها.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، الثلاثاء، إن "جميع الأطراف" وافقت على المشاركة في اجتماع موسكو.

وكانت روسيا قد دعت وفي وقت سابق من هذا الشهر، ما يصل إلى 14 منظمة للحضور، بما في ذلك ممثلين عن حماس والجهاد الإسلامي. وقال بوغدانوف إن الاجتماع يهدف إلى مساعدة مختلف القوى الفلسطينية على الاتفاق على الوحدة السياسية.