5 دول عربية تشارك بإنزالات جوية جديدة للمساعدات على غزة

أمين عام "أطباء بلا حدود" لـCNN: الإغاثة عالية الجودة في غزة أكثر من مجرد عبور شاحنات أو إنزال جوي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الجيش الأردني، الخميس، تنفيذ عمليتي إنزال للمساعدات على قطاع غزة تحمل معونات غذائية وإغاثية، وفقا لما صرح به مصدر عسكري بالقوات المسلحة الأردنية.

وقال المصدر وفقا لبيان نشره الموقع الرسمي للقوات المسلحة الأردنية أن عملية الإنزال "جاءت بالتعاون مع مملكة البحرين وسلطنة عُمان الشقيقتين، وذلك لدعم ومساندة الأهل والأشقاء والوقوف معهم والتخفيف من أثار الحرب الإسرائيلية المستعرة على القطاع"، مؤكدا على أن "القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات عبر جسر جوي لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية سواء كانت من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة".

من جهته قال المتحدث باسم اقوات المسلحة المصرية في بيان: "أقلعت عدد من طائرات النقل العسكري المصرية والإماراتية من مطار العريش لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي ليلاً لعشرات الأطنان من المساعدات والمواد الإغاثية العاجلة للتخفيف من الأزمة الإنسانية الحادة التي يعانى منها المواطنين الفلسطينيين في شمال غزة".

وتابع المتحدث في بيانه: "تضمنت المساعدات كميات كبيرة من المواد الغذائية والأدوية والاحتياجات العاجلة التي تم إسقاطها جواً بمناطق متفرقة من شمال القطاع والتي تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية نتيجة استمرار العمليات العسكرية ".

وأضاف: "يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة بالتنسيق مع كافة القوى الفاعلة إقليمياً ودولياً لتحقيق التهدئة وإنفاذ المساعدات الملحة للتخفيف من الجائحة الإنسانية داخل قطاع غزة".

ويذكر أن العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، كان قد شارك في عمليات إنزال جوي لمساعدات إغاثية وغذائية على قطاع غزة، الثلاثاء، وفقا لبيان صادر عن الجيش الأردني ورد فيه أن "مشاركة الملك عبدالله تأتي تأكيدًا على استمرار الأردن في الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، لإيصال المساعدات بكل الطرق المتاحة لأهالي غزة".