"لازم ناخد هبرة".. السيسي يثير تفاعلا بتصريح خلال حفل لذوي الهمم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصريحات أدلى بها خلال احتفالية "قادرون باختلاف" لذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة.

وأبرز نشطاء مصطلح "هبرة" الذي استخدمه السيسي في حوار من على المنصة مع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، وقاله له "لازم نوخد هبرة" في إشارة إلى تخصيص مبالغ مالية لدعم صندوق "قادرون باختلاف"، حيث طلب الرئيس المصري 10 مليارات جنيه لتخصيصها للصندوق وأجابه مدبولي بـ"حاضر يا فندم".

وفي جزئية مختلفة من الحدث ذاته، قال السيسي لطفلة من "ذوي الهمم" اسمها روضة، أن تطلب من الله يوم القيامة أن يدخل الرئيس المصري معها إلى جنة: "بطلب منك تقوليلو يا رب هاتو معانا"، وذلك خلال حضوره احتفالية "قادرون باختلاف"، الأربعاء.

فبعد أن ألقت الطفلة قصيدة عن الوطن، طلب منها السيسي أن تُكرر إلقاءها للكلمات كدليل إعجاب بما قالته ثم وجه لها طلبين قائلا: "أنا ح أطلب طلبين منك يا روضة: الطلب الأول إن أنا أتشرف وآجي أسلم عليك... والطلب التاني إن يوم القيامة تقوليلو هاتو معانا".