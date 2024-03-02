"سنثبت أننا قادرون على الوقوف ضد أمريكا".. شاهد ما قاله إيرانيون لـCNN قبل الانتخابات الكبرى

تفاعل مُعقد بين أمريكا وإيران وإسرائيل والعرب.. لماذا يُعتبر الاستقرار في الشرق الأوسط بعيد المنال؟

حزب الله والحوثي وميليشيات العراق.. نظرة تحليلية على مدى سيطرة إيران على وكلائها في المنطقة

(CNN)-- أغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية الإيرانية، السبت، الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلي، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية.

وقالت تسنيم في تقريرها إن فرز الأصوات بدأ فور إغلاق مراكز الاقتراع "لإرسالها إلى لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية الإيرانية".

ويتنافس نحو 15 ألف مرشح في الانتخابات البرلمانية للفوز بـ290 مقعدا، ويتنافس 144 مرشحا على مقاعد مجلس الخبراء البالغ عدده 88 مقعدا، وهو المجلس الذي يتمتع بسلطة تعيين المرشد الأعلى بإيران، أعلى سلطة سياسية في الدولة.

ويذكر أن علي خامنئي يتجاوز عمره 84 عاماً، وعليه فإن المجلس القادم سيختار خليفته إذا توفي أثناء فترة ولاية المجلس التي تستمر ثماني سنوات.

وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها للناخبين في جميع أنحاء البلاد، الجمعة، في الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي، حيث يحق لأكثر من 61 مليون شخص التصويت في جميع أنحاء البلاد، وفقًا لقناة "برس تي في" الإيرانية التي تديرها الدولة.